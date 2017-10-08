52% опитаних коломиян вважають, що гідна зарплата для працівників міськради не більше 4,5 тис. грн

52% опитаних коломиян вважають, що гідна зарплата для працівників міськради не більше...

На сайті Дзеркала Коломиї завершилося опитування “Яка гідна зарплата для працівників Коломийської міської ради?”

В опитуванні взяло участь 734 особи.

414 осіб (52,3%) вважають, що працівники міськради мали б отримувати не більше 4500 грн.

12,2% не проти, щоб службовці отримували до 6 тис. грн, 11% проголосували за зарплати у розмірі до 8 тис. грн.

І трохи менше 8% опитаних вважають, що працівники міськради мали б заробляти понад 10 тис. грн.

Також на сайті “Дзеркала Коломиї” відбувалося голосування щодо премій працівників міськради, в якому взяли участь 486 читачів.

5,4 млн грн за вісім місяців витратили з міського бюджету в цьому році на зарплати штату Коломийської міськради. Третину становлять премії.

84,8% опитаних негативно оцінюють такі витрати на премії для службовців міськради.

Зараз на сайті стартувало нове опитування: “Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?”.

Проголосувати можна на головній сторінці у стрічці новин. Запрошуємо вас висловити свою думку!