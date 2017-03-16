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Завершені опитування

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Poll activity:
Start date 01-01-1970 03:00:00
End date 01-02-1970 23:59:59
Результати голосування:
Який проект в Коломиї влада має втілити першочергово?
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Start date 16-03-2017 12:54:29
End date 13-04-2017 17:27:51
Результати голосування:
На території біля міського озера та в парку ім. Чехова комунальники зріжуть 107 дерев, бо "вони аварійні". Роботи вже тривають. Як оцінюєте це рішення міської влади?
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Start date 16-03-2017 12:54:29
End date 07-08-2017 16:26:07
Результати голосування:
Чи правильно зробила Коломийська міськрада, виключивши з виконкому В. Пака за критику влади?
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Start date 16-03-2017 12:54:29
End date 15-05-2017 20:29:09
Результати голосування:
Зовнішня реклама у середмісті Коломиї. Ваше ставлення:
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Start date 16-03-2017 12:23:58
End date 28-03-2017 19:07:19
Результати голосування:
Чи підтримуєте ви блокаду "Л/ДНР"?
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Start date 16-03-2017 12:54:29
End date 07-08-2017 16:37:37
Результати голосування:
Які матеріали на "Дзеркалі Коломиї" Вам подобаються найбільше?
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Start date 16-03-2017 12:54:29
End date 23-04-2017 14:56:00
Результати голосування:
Скільки плануєте витратити на великодній кошик?