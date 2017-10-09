За схемою “Ваша картка заблокована” шахраї видурили в прикарпатки понад 10 тис. грн

За схемою “Ваша картка заблокована” шахраї видурили в прикарпатки понад 10 тис....

Жінка отримала дзвінок на мобільний телефон від шахрая, який представився працівником місцевого банку.

Про це повідомляє сектор комунікації головного управління поліції в області.

На минулих вихідних до Калуського відділу поліції звернулася 42-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що до неї на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником одного із місцевих банків та повідомив, що її банківська карточка заблокована.