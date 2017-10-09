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За схемою “Ваша картка заблокована” шахраї видурили в прикарпатки понад 10 тис. грн

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Жінка отримала дзвінок на мобільний телефон від шахрая, який представився працівником місцевого банку.

Про це повідомляє сектор комунікації головного управління поліції в області.

Don Yapon

На минулих вихідних до Калуського відділу поліції звернулася 42-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що до неї на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником одного із місцевих банків та повідомив, що її банківська карточка заблокована.

Для вирішення проблеми, тобто щоби розблокувати її, потрібно було виконати необхідні функції, наполягав голос в телефоні.

Коли жінка беззастережно виконувала умови нібито працівника банку, повідомляючи при цьому таємні пін-коди, з її рахунку зникли грошові кошти в сумі близько 10 тис. гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Проводиться слідство.

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