За минулу добу до поліції Прикарпаття надійшло 480 заяв

За минулу добу до відділів Головного управління поліції в Івано-Франківській області надійшло 480 заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Про це повідомили в ГУ НП Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

З них 20 заяв – з ознаками кримінальних правопорушень, також складено 8 адміністративних протоколів на водіїв, які керували автотранспортом у нетверезому стані (ст.130 КУпАП).

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