З’явилися фото з ДТП на Франківщині, в якій автомобіль врізався в автопоїзд

Як повідомляли, на Франківщині автомобіль врізався в автопоїзд.

Аварія сталася в Усті на Снятинщині, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Як наразі встановлено, 24-річний мешканець Городенківщина, керуючи автомобілем марки “Форд Транзит”, рухаючись у напрямку Коломиї, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції між автомобілями та допустив зіткнення із автопоїздом у складі тягача марки “МАН” та напівпричепа марки “SCHMITZ”, під керуванням 31-річного мешканця Вінниччини, який рухався в попутному напрямку.

В результаті аварії водія вантажного фургона, його дружину, а також 5-ти місячного сина, пасажирів цього транспортного засобу було госпіталізовано у Снятинську ЦРЛ.

На даний час усіх травмованих, після огляду лікаря та надання медичної допомоги, відпущено.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

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