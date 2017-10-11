На Франківщині автомобіль врізався в автопоїзд

Аварія сталася в Усті Снятинського району.

24-річний водій автомобіля “Форд Транзит” не дотримався дистанції між автомобілями та допустив зіткнення з автопоїздом у складі тягача “МАН” та напівпричепа “SCHMITZ”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Як наслідок – водій і пасажири “Форд Транзит” отримали травми.

22-річна жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забою грудної клітки, немовля – тілесні ушкодження у вигляді гематоми на лобній ділянці голови, водій – переломи обох рук.

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