З початку року прикарпатскькі рятувальники отримали 240 хибних викликів

Дуже часто до пожежно-рятувальної служби області надходять повідомлення зі стаціонарних та мобільних телефонів із проханням про допомогу від мешканців області, котрі потрапили в різні ситуації. Проте, серед них, на жаль, часто зустрічаються і неправдиві, тобто хибні виклики.

З початку року на Прикарпатті зареєстровано 240 таких викликів, тільки за тиждень — 2. В основному це повідомлення про пожежі, зазначають у прес-службі Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Хибні виклики є суттєвою проблемою для оперативно-рятувальної служби, а винуватцями таких “жартів” можуть бути дорослі й діти.

Рятувальники звертають увагу громадян бути більш свідомими і без потреби не телефонувати на “101”. Адже іноді, поспішаючи на вигадане чиєюсь уявою “загоряння” чи “пожежу”, працівники рятувальної служби не зможуть надати оперативно допомогу тим, хто потребуватиме її насправді, бо під час слідування пожежних машин у хибному напрямку, паралельно може надійти інформація про реальну пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію. У такому випадку перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший завжди призводить до втрати дорогоцінних хвилин, від яких може залежати життя людини, яка дійсно потребує допомоги.

Управління Державної служби України в Івано-Франківській області нагадує “жартівникам”, які обрали для розваг телефон екстреної допомоги, що їх дії підпадають під відповідальність.