З двох сіл на Прикарпатті вивезли незаконно завезене львівське сміття. ФОТО

Станом на 14 липня доручення голови ОДА Олега Гончарука щодо вивезення з територій приміських сіл Хриплин та Микитинці незаконно завезеного зі Львова сміття виконано.

Про це повідомив заступник начальника управління екології та природних ресурсів ОДА Андрій Пліхтяк, який побував на місці, де ще 13 липня лежало незаконно звалене сміття у с. Микитинці Івано-Франківської міської ради.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Андрій Пліхтяк наголосив, що завдяки розробленим облдержадміністрацією заходам, спільно з Івано-Франківською міською радою усі відходи, які були завезені зі Львова у приміські села Хриплин та Микитинці на сьогоднішній день прибрані та перевезені на полігон ТПВ у с. Рибне.

В облдержадміністрації наголошують, що будуть й надалі здійснювати усі необхідні заходи щодо попередження незаконного завезення сміття на територію Івано-Франківщини.

На даний час правоохоронними органами проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до організації та незаконного викидання у населених пунктах області побутових відходів.

Як повідомлялося раніше, депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Волгін відвіз пакети із сміттям на подвір’я міського голови Львова Андрія Садового.

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