Влада Прикарпаття вимагатиме відшкодування за львівське сміття

Мер Львова Андрій Садовий неодноразово звертався до інших міст, щоб ті прийняли на свої полігони частину львівського сміття.

Міські ради Прикарпаття львів’янам відмовили. Аргументували тим, що сміттєзвалища переповнені. Та вже наприкінці червня, попри офіційну відмову, в область привезли тонни непотребу. І скидають його – будь-де, пише Репортер.

Чужі “скарби”

В ніч з 23 на 24 червня в селі Тарасівка Тлумацького району дивним чином з’явилося понад 100 тонн львівського сміття. Про те, що його привезли з сусідньої області, свідчили чеки із львівських магазинів, квитанції та інші документи. Голова Тлумацької ОТГ Роман Круховський назвав такий вчинок ганебним. Адже ця громада якраз була готова прийняти львівське сміття, уклавши відповідні договори.

“Ми вивезли сміття на полігон вже наступного дня, – каже Круховський. – Коштувало це нам 13 тис грн. Гроші виділили з бюджету ОТГ, хоча вони мали піти на утилізацію наших відходів”.

Також, за словами голови, нині вони створили спеціальні загони. Надалі вони контролюватимуть, аби подібні ситуації не повторювались.

Вже 30 червня така ж кучугура сміття з’явилася на околицях Галича. Є вона там і нині, бо непотріб скинули на території приватного підприємства. Міська рада прибирати не квапиться, а підприємець не має коштів на вивіз.

“Мені подзвонив слідчий і сказав, що там лежить гора сміття, – розповідає підприємець Ігор Камінський. – Ділянка не охороняється, тож ніхто не бачив, як його привезли. Я ходив у міськраду, щоб допомогли вивезти, бо це ж таки територія міста. Там мені відмовили, сказали звертатись у комунальне підприємство. Але там мені нарахують “хмару” грошей, а в мене зараз нема таких можливостей”.

Аналогічні ситуації були в селах Ланчині Надвірнянського району, Микитинцях та Хриплині Івано-Франківської міськради. Загалом на Прикарпатті вже понад 10 таких випадків.

З Ланчина сміття вивезли на полігон в Рибне. За словами селищного голови Михайла Іванюка, на це витратили 30 тис грн: 9 тис заплатили полігону за утилізацію, а решту – за техніку й дорогу. А от прибрати Микитинці та Хрип­лин влада пообіцяла до кінця тижня.

А от депутат франківської міськради Андріан Волгін взявся самостійно вивозити чуже сміття. Удосвіта 8 липня він завантажив його частину на свій джип і повіз до Львова, під будинок Андрія Садового. Це, за словами Волгіна, був своєрідний протест проти того, що львівське сміття звозять на Франківщину.

“Я зробив те, що й казав, але зробив більш гуманно і не так по-свинськи розкидав, як це зробили у нас”, – повідомив Волгін.

Крім того, частину сміття депутат відвіз на полігон у Рибне та закликав франківців зробити так само.

Винні будуть покарані

За словами голови Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука, на сьогодні відкрито шість кримінальних провад­жень за несанкціонований вивіз сміття. Подробиці наразі не розголошують, позаяк ведеться слідство.

“Повірте мені, люди понесуть за це відповідальність, – пообіцяв Гончарук. – Та ми зіштовхнулися з колізією законодавства та з неефективною роботою правоохоронних органів. В голові не вкладається, що таке може бути в сучасному суспільстві”.

Олег Гончарук також розповів, що говорив з головою Львівської ОДА Олегом Санюткою. Той сказав, що сміття вивозиться з їхньої області за розроб­леною програмою. У перевізників мають бути всі документи: хто, звідки, куди, скільки.

“Коли машина заїжджає на територію Івано-Франківської області, пост, який стоїть на межі, перевіряє документи, – каже Гончарук. – Проблема в тому, що якщо машини мають документи на перевезення сміття і рухаються транзитом через Івано-Франківськ, підстав заборонити в’їзд у нас немає. Але потім ми чомусь знаходимо те сміття по всій області”.

“Зрештою, щоб прибрати те, що хтось нагадив, потрібні гроші, – додає голова облради Олександр Сич. – Тому разом з відкриттям кримінальних проваджень нам потрібно формувати цивільні позови про матеріальне відшкодування. Нехай би гроші поверталися до тих, хто їх витратив”.

Стратегія з-за кордону

Нині в Івано-Франківській області офіційно налічується 16 полігонів твердих побутових відходів. Деякі з них заповнені на 90 %, інші – на 50 %. За офіційними даними, минулого року на прикарпатських полігонах було захоронено 893 тис м3 сміття.

Після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, що неподалік Львова, на Прикарпатті взялися серйозно обговорювати будівництво сміттєпереробних заводів. Наразі відомо, що один із них має з’явитись у Галицькому районі, інший – в Івано-Франківську на території комунального підприємства “Полігон ТВП”.

Та попри гучні заяви справа майже не рухається. Наприклад, у Галичі ще навіть не знайшли землю під будівництво, не кажучи про інвестора. Щодо Івано-Франківська, то міськрада наразі оголосила конкурс на будівництво сортувальної лінії.

“Це міжнародний тендер, в якому мають взяти участь як мінімум два учасники, що відповідатимуть усім вимогам, – каже директор міського департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак. – На початку вересня ми плануємо визначити переможця та провести аукціон. Після цього розпочнеться будівництво сортувальної лінії”.

За словами головного комунальника міста, коштуватиме це в межах 12 млн грн. Гроші візьмуть з міського бюджету та обласної субвенції з фонду охорони навколишнього середовища.

Важливо, що сортувальна лінія в Івано-Франківську зменшить навантаження на полігон на 10 %. Крім того, забезпечить 40 нових робочих місць. Планується, що робітники працюватимуть у дві зміни.

“Що стосується області загалом, то адміністрація підписала меморандум про співпрацю з містами, найбільш перспективними щодо переробки сміття. Зокрема, це Коломия, Калуш, Івано-Франківськ та Надвірна, – розповідає заступник начальника управління житлово-комунального господарства ОДА Богдан Демкович. – Крім того, ми співпрацюємо з колегами з Нідерландів, які розробляють для нас стратегію поводження з твердими побутовими відходами. Після того, як ця стратегія буде напрацьована, ми спільно з міськими радами зможемо оголосити відкритий конкурс проектів на будівницт­во сміттєпереробних заводів”.

Попри це, Богдан Демкович пояснює, що переробка сміття – це не лише будівництво заводів. За його словами, наразі в Україні немає затверджених тарифів на переробку відходів.

“У Рівненській області завод збудували ще у 2013 році, – каже посадовець. – Але він не функціонує, бо немає затвердженого тарифу. Фактично він працює як сортувальна лінія”.

Та найстрашніше те, що діючі полігони потроху вичерпують свої можливості, а альтернативних їм наразі немає.

Так з 2013 року сміттєзвалище у Над­вірній приймає сміття лише з міста. Така ж ситуація зі Снятинським полігоном. З0 червня 2014 року його закрили для сміття з району та інших територій. З 2015-го закрите для сміття з інших територій, крім самого міста, сміттєзвалище в Коломиї.

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