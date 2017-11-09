З 1 січня субсидії надаватимуть “живими” грошима

У середу, 8 листопада, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму оплати субсидій “живими” грошима за фактично спожиті послуги.

Про це повідомляє 24 канал, пише Дзеркало Коломиї.

“У нас розмір субсидій та пільг на ЖКП росте, надзвичайно важливе ефективне використання цих коштів. Сьогодні ми ухвалюємо рішення про перехід на нову систему оплати субсидій “живими” коштами за фактично спожиті послуги, а не на підставі розрахованих субсидій по соціальних нормах… Це усуне всі можливі зловживання при розрахунку за субсидіями”, – заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, з 2 по 15 листопада в Україні триває виплата коштів заощаджених житлових субсидій.

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