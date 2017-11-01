Від завтра розпочнеться виплата монетизованих субсидій, – Розенко

Від завтрашнього дня починається виплата монетизованих субсидій сім’ям, які мали економію за опалювальний сезон 2016-17 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, пише Дзеркало Коломиї.

“До 15 листопада усі 1,7 млн родин, які включені у відповідні списки на виплату, отримають на руки ці “живі” кошти! Ресурс у розмірі 1,2 млрд. грн. передбачений на цю мету у державному бюджеті України. Тож, переконаний, що жодних затримок у виплатах не буде”, – йдеться у дописі.