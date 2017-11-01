Які зміни чекають українців від 1 листопада

З початком листопада на усіх українців чекає низка цікавих змін.

Про це йдеться у сюжеті “Сніданку з 1+1”, пише Дзеркало Коломиї.

Зокрема буде перераховано пенсії для всіх українців. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, розмір виплат збільшився вже для 90%, а це понад 10 мільйонів людей.

З цього місяця Укрзалізниця вводить в українських поїздах нічне меню. До складу меню увійдуть перші страви, сендвічі, снеки і десерти. Пасажири зможуть зробити попереднє замовлення під час придбання квитків, або ж купити їжу безпосередньо в поїзді. Її вартість буде на рівні закладів громадського харчування середньої цінової категорії.

Аби поїхати на автомобілі за кордон, громадянам України доведеться зробити водійське посвідчення нового зразка. Для цього необхідно буде пройти медогляд і заплатити 201 гривню. Видаватися права будуть максимум на 15 років, а для водіїв вантажного транспорту взагалі на п’ять.

Компанія Google може запустити в Україні сервіс безконтактної оплати зі смартфонів – Android Pay, що надасть можливість робити розрахунки у магазинах лише за допомогою телефона. Наразі схожий додаток вже є в Play Market, але додати туди банківську карту поки що не можна, тому краще почекати до офіційного релізу.

А також саме цього місяця має пройти новий призов офіцерів запасу. Під нього можуть потрапити ті, хто закінчив військові кафедри, але так і не служив до 43 років. У Генштабі рекомендували призвати до 500 офіцерів запасу для проходження служби на базах, складах і арсеналах зберігання боєприпасів. Але остаточне рішення прийматиме міністр оборони, виходячи з потреби.

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