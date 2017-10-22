Як зростуть пенсії в коломиян та жителів району? Все, що варто знати про нову реформу

Як зростуть пенсії в коломиян та жителів району? Все, що варто знати...

Востаннє пенсію в Україні піднімали в 2012 році з урахуванням середнього показника зарплати за 2007 рік – 1 тис. 197 грн. Відтоді зарплата зростала суттєво, а пенсія – мінімально. Вийшов дисбаланс. Сьогодні дві третини пенсійних виплат не досягають розміру прожиткового мінімуму.

Як пояснила “Дзеркалу Коломиї” начальниця Коломийського об’єднаного Пенсійного фонду Галина Григорчук, після прийняття пенсійної реформи розпочато перший етап проведення перерахунку пенсій з урахуванням середнього розміру пенсії – 3 тис. 764 грн 40 коп.

Бо існувала несправедливість: наприклад, чимало жінок, які пішли на пенсію в 55 років і мали 30 років стажу, отримували пенсію 949 грн. Відтепер ніхто з відповідним стажем не отримуватиме менше, аніж 1 тис. 373 грн.

Перерахунок пенсій здійснюватиметься індивідуально, у когось вона зросте на 200 грн, у когось – на 1 тис. і більше.

У середньому пенсії підвищаться на 700 грн. Сума нарахування пенсії залежить від року виходу на пенсію, від страхового стажу, найбільше – від середньої зарплати перед виходом на заслужений відпочинок.

Є пенсіонери, які отримували 2 тис., 4 тис., тепер отримуватимуть удвічі більше. Ще одна суттєва зміна: працюючі пенсіонери отримуватимуть повний обсяг призначеної пенсії, а не 85%, як це було дотепер.

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Цікавимося в Галини Григорчук реальною сумою найнижчих і найвищих пенсій на Коломийщині. Найнижчі ми вже згадували – менше 1 тис. грн. А ось найвищі – 10 тис. 740 грн – у нас отримують до десяти осіб.

Але це, як виявляється, ще далеко не межа. Судді у відставці, які мають необхідний стаж роботи, перебувають на так званому довічному державному утриманні, а воно немало-небагато – понад 20 тис. грн щомісячно.

Іван ДЖИНДЖУРА

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