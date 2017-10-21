В Уряді розповіли, кому не перерахували пенсії після реформи

Міністр соцполітики Андрій Рева розповів, що після прийняття реформи пенсії не перераховані для близько 900 тис. осіб.

Про це він повідомив на засіданні Верховної Ради, передає Еспресо.TV.

За його словами, пенсії не перераховані для таких категорій осіб:

– які отримують пенсії за спеціальними законами: народні депутати, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії, які мали право на спецпенсії, але яким зараз недоцільно робити перерахунок, бо в них розмір пенсій вищий, ніж передбачено постановою закону;

– яким пенсії було призначено у 2015-2017 рр.

Також Рева заявив, що розмір пенсій після перерахунку в середньому зростає на 559 грн.

“До реформи середній розмір складав 1886 грн, а після – 2446 грн”, – наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, чи вплине перерахунок пенсій на розмір субсидій.