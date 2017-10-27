В Україні запрацює сервіс безконтактної оплати Android Pay

Представники ПриватБанку, Google, Національного банку України і міжнародних платіжних систем 1 листопада презентують запуск в Україні платформи Android Pay.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Liga.

Як повідомили у банку, Google ще на початку року не планувала впровадження Android Pay в Україні, проте після активної зацікавленості в розвитку сервісу з боку ПриватБанку і Mastercard, ознайомлення з технологіями банку і рівнем безготівкових розрахунків в країні, прийняла рішення про позаплановий запуск сервісу.

Android Pay дозволяє прив’язати до додатка банківські карти і розплачуватися ними за допомогою смартфону через POS-термінали, що підтримують безконтактну оплату. Сервіс доступний в 14 країнах