З 1 листопада студентам підвищено стипендії

Уряд прийняв рішення підвищити стипендії українським студентам на 18%.
Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, пише Економічна правда.
“З 1 листопада ми приймаємо рішення, ми підвищуємо стипендії, як академічні, так і соціальні для українських студентів на 18%”, – сказав він.
За словами Гройсмана, таке рішення спрямоване на підтримку українського студентства.
“Плюс 18% ви вже отримаєте в листопаді, і в подальших місяцях. Ми шукали варіанти як це зробити, зараз рішення знайдено”, – додав прем’єр.
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