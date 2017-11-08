З 1 листопада студентам підвищено стипендії

Уряд прийняв рішення підвищити стипендії українським студентам на 18%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, пише Економічна правда.

“З 1 листопада ми приймаємо рішення, ми підвищуємо стипендії, як академічні, так і соціальні для українських студентів на 18%”, – сказав він.

За словами Гройсмана, таке рішення спрямоване на підтримку українського студентства.

“Плюс 18% ви вже отримаєте в листопаді, і в подальших місяцях. Ми шукали варіанти як це зробити, зараз рішення знайдено”, – додав прем’єр.

Читайте також: Як в Україні зміняться правила призначення стипендій.