Юні шахісти з Коломиї привезли повний комплект медалей з Всеукраїнського шахового фестивалю. ФОТО

30 жовтня – 4 листопада у Києві відбувся XVII Всеукраїнський шаховий фестиваль “Осінні канікули на Оболоні – 2017”.

У рамках фестивалю пройшли 4 турніри зі класичних шахів та 3 – зі швидких. 165 шахістів із 6-ти областей України та Києва взяли участь у класиці, пише Дзеркало Коломиї.

Івано-Франківську область представляли Роман і Тарас Стефураки з Коломиї.

Хлопці грали у турнірі “А”, де змагалися 55 першорозрядників різного віку і статі.

Набравши 6,5 очка з 9-ти можливих, третє місце посів Роман Стефурак.

14-те місце із результатом 5,5 очка зайняв Тарас Стефурак.

Також у турнірах з класичних шахів (турніри “А”,”Б”,”В” і “Г”), незалежно від того, хто в якому турнірі брав участь, визначалися кращі сімейні команди за підсумками двох найкращих результатів учасників з однієї сім’ї.

Тут брати Роман і Тарас Стефураки стали срібними призерами серед 14-ти сімейних команд, відставши від переможців, що грали у турнірі “Г”, лише на пів-очка.

Найбільш вдалим для прикарпатців виявився турнір зі швидких шахів. Коломияни виступали у турнірі “А”, в якому брали участь юнаки та дівчата 2001 – 2004 років народження. Один кандидат у майстри спорту України та 9 першорозрядників грали за коловою системою 9 турів з контролем часу 10 хв.+ 5 сек. за кожний зроблений хід.

Тут впевнену перемогу здобув Роман Стефурак. Набравши 8 очок із 9-ти можливих, коломиянин за тур до завершення забезпечив собі перше місце і на півтора бала випередив свого найближчого переслідувача.

Тарас Стефурак з результатом 5 очок посів шосте місце.

У підсумку, провівши свої канікули у столиці нашої держави, брати Роман і Тарас Стефураки привезли до рідної Коломиї повний комплект медалей – золото, срібло та бронзу.

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