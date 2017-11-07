У Коломиї нагородили переможців міжшкільного турніру “Кубок Покуття-2017”. ФОТО

Днями завершився третій традиційний міжшкільний турнір з футболу на призи коломийського “Покуття”.

У змаганнях взяли участь 12 команд, йдеться на сторінці ФК “Покуття” у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

За підсумками футбольних баталій четверте місце – у команди з району, яка у матчі за бронзові нагороди поступилась ЗОШ №4 ім. С. Лисенка (1:2).

У фінальному поєдинку зійшлися учні Коломийської гімназії та СШ №1.

Основний час матчу завершився нічиєю (1:1), тож переможця визначали в серії пенальті, яку краще виконали футболісти СШ №1, перемігши суперників з рахунком 2:0.

Отже, юні футболісти СШ №1 ім. В. Стефаника – переможці третього традиційного турніру на призи ФК “Покуття” Коломия “Кубок Покуття-2017”.

Організатори змагань визначили кращих гравців турніру в індивідуальних номінаціях:

кращий воротар – Максим Дем’янчук (ЗОШ №4 ім. С. Лисенка),

кращий бомбардир – Денис Попадюк (17 голів) та кращий гравець – Вадим Костюк (обидва СШ №1).

Нагородження переможців та призерів турніру відбулося 5 листопада на стадіоні “Юність” у перерві матчу між ФК “Покуття” Коломия та ФК “Рогатин”, який, нагадаємо, закінчився з рахунком 6:1 на користь коломиян.