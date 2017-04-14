“Я захворів горами на все життя”, – Володимир Галайда, автор записки 40-річної давності, знайденої на Піп Івані

Тиждень тому інтернет буквально облетіла світлина записки туристів з Коломиї 40-річної давності. Її знайшли у металевій коробці, захованій у стіні обсерваторії на горі Піп Іван.
Відвідувачі обсерваторії одразу поділилися своєю знахідкою у соцмережах, попросивши користувачів допомогти знайти авторів записки.
Четверо коломиян – Галайда, Малецький, Іванюк та Салістер – 30 квітня 1977 року на клаптику паперу залишили невелике послання для інших туристів: “Група з Коломиї зробила траверс Вухатий Камінь – Піп іван. Погода гарна, сонце, тепло, сніг і добра видимість. Спуск по дорозі підйому. Галайда Малецький Іванюк Салістер З празником!!!” (орфографія збережена).
“Дзеркало Коломиї” розшукало одного з авторів записки – Володимира Галайду. Хоч шукати довго не довелося… У Коломиї про Галайду знають чи не всі – не одна добра сотня людей піднімалася з ним у гори, пізнаючи ази альпінізму.
Володимир Галайда – відомий альпініст, інструктор, тренер-рятувальник, багатолітній керівник секції альпінізму у Коломиї.
За своє життя підкорив семитисячник десять разів! Такий випадок на Західній Україні унікальний, навряд чи хтось його повторював.
Ще будучи семикласником, у пана Володимира з’явилася любов до гір. Тоді він отримав серйозне захворювання і лікарі категорично забороняли йому підніматися в гори. Але він був непохитним.
“Так одна хвороба перейшла в іншу”, – жартує зараз пан Володимир. Відтоді щонеділі коломиянин ходив у гори.
Зараз, у свої 65 років, Володимир Галайда, хоч вже і не щотижня, як раніше, продовжує підкорювати вершини, давати настанови майбутнім альпіністам та займатися льодолазанням. А це, погодьтеся, варте поваги.
– Чи пам’ятаєте той день, коли залишили цю записку?
– Не пам’ятаю, відверто кажу, хоч би й дуже хотів. Щонеділі ми ходили в гори, часто залишаючи записки.
Із записками в нас була одна ціль: підтвердження того, що ми там були і підкорили ту чи іншу вершину.
В кожній нашій записці ми залишали інформацію про себе, а також вказували дані із записки наших попередників. Тобто, залишаючи свою записку, забирали записки інших альпіністів, які відвідували ці місця до нас.
– Ви тоді написали записку ще з трьома товаришами. Розкажіть про них.
– Мені складно про них щось розповісти. В гори ходив із сотнею людей… Всіх вже й не пригадаю. Але було б приємно з ними зустрітися. Можливо вони прочитають це інтерв’ю і зателефонують мені.
– З чого починалася ваша любов до гір?
– Моє захоплення розпочалося з хвороби, як би це дивно не звучало. Я не міг втримати в руках навіть чайної ложки. Страшенно боліли суглоби. Це був ревматизм серця…
– Скільки тоді вам було років?
– Я був у сьомому класі. І вже в такому віці я не міг займатися спортом, а про гори й думати не варто було.
Тому вирішив, що однією хворобою виганятиму іншу.
Зараз туристи, йдучи в гори, мають відповідне спорядження – палатки, спальні мішки… А ми ходили в гори з байковими ковдрами і фуфайками, які розстеляли під спину, карематів у той час не було. Так ми й спали. Ніколи не лягали спати в одязі. Нерідко нас притрушувало снігом… І черевики були тонкі, швидко замерзали, тож було дуже холодно в ноги.
– Коли звичайне захоплення переросло в професійний альпінізм?
– Після служби в армії вже з карпатськими значками “Говерляни” ми почали ходити в походи. І тільки з 1973 року я почав їздити у “великі гори” і офіційно вважався альпіністом, належав до Федерації альпінізму Івано-Франківської області.
Тоді ставлення до спорту було серйозніше. Відбір спортсменів, тренування, підготовка до гір були жорсткими. Принцип, за яким відбирали, – це коли з 10 охочих, які займалися на скелях, далі проходили лише троє… А потім знову відбувався відбір, влаштовували змагання. Можна було побачити, хто росте, хто справді серйозно займається. А зараз правила інші…
Влаштовують фестивалі, на яких, якщо зайняв перше місце, то ти вже кандидат. А як за рік можна стати кандидатом, навіть якщо не їздиш в гори. Про який професійний ріст йдеться?
– Колись набагато серйозніше займалися питанням підготовки, ніж це практикують зараз?
– Не хотів би порушувати цю тему. Наша школа підготовки загальновизнана. Це необхідні навички та знання. Одного бажання бути альпіністом – замало. Необхідна психологічна та фізична підготовка. Гори є гори. Та й займатися серйозно хочуть не всі. Для багатьох це просто розвага – випити-поїсти, зробити фото.
– Які вершини ви підкорили? З чого починали?
– Починали, звісно, з Карпатських гір – з Говерли, потім був Петрос, Близниця, Довбушанка…
– Які найвищі вершини?
– Пік Ісмаїла Самані (пік Комунізму), гірська вершина в хребті Академії Наук, у гірській системі Паміру, розташована на території Гірського Бадахшану (Таджикистан). Висота піку – 7 495 м.
– За скільки часу ви підкорили цю вершину?
– Взагалі сходження, залежно від складності і протяжності маршруту, може тривати від декількох годин до декількох днів, тижнів і місяців. При тривалому перебуванні на висоті в організмі наступає ряд змін, суть яких зводиться до збереження нормальної життєдіяльності людини. Це процес акліматизації.
Спочатку піднімаємось на 5000 м і спускаємось в базовий табір, потім піднімаємось на 6000 м і знову повертаємось до табору. Це своєрідна підготовка. На третій день беремо висоту. Зі спуском цей процес займає 3 – 4 дні.
Для того щоб у горах ходилося довше і легше, не поспішайте спускатися. Процес адаптації організму дуже кропіткий. З першого разу не все вдається. Багато залежить від погодних умов. Цього року у січні-лютому були сприятливі умови для підкорення Петроса та Говерли. Головне – мати відповідне спорядження, “кішки” та легко адаптуватися до висоти.
– Ви ходили в гори щонеділі?
– Загалом – так, кожної неділі.
– А зараз?
– Досі ходжу. За останній рік практикую походи раз на місяць, а взагалі – все залежить від можливостей та фінансування. Та й не всі витримують наш графік.
От наприклад, сьогодні ми поїхали в Шепіт на Буркут, а завтра о п’ятій годині ранку ми вже на Говерлі. Ти завжди маєш бути в формі, а для цього необхідно систематично тренуватися.
Насправді мало людей, які займаються цим видом спорту професійно.
З 1976 року ми почали займатися в секції альпінізму, згодом я очолив її. Відповідальний за діяльність секції і дотепер. Хотів би вже віддати цей «портфель» комусь іншому, але таку людину знайти важко.
– Не бачите в Коломиї гідного кандидата?
– Не в тому річ. Просто ніхто не хоче взятися за цю справу серйозно. Так, можуть пробувати – рік, другий і на тому кінець.
А альпінізм – це не той вид спорту, який ти можеш залишити в будь-який момент. Тут є відповідальність перед людьми. Як ти будеш дивитися людям в очі, якщо пообіцяв їм сходження на Ельбрус (найвища вершина Кавказького хребта. Висота – 5 642 м) і не дотримав слова. Людина повинна бути відповідальною.
Зараз є певна проблема з вибором маршрутів. У зв`язку з подіями на Кавказі, представникам Західної України взагалі проблематично туди поїхати. Там ми можемо позбутися документів або ж взагалі – не повернутися додому.
– Розкажіть один з випадків під час сходження, який запам’ятався найбільше.
– Був такий, під час сходження на Хан-Те́нгрі (пік на кордоні Казахстану, Киргизстану та Китаю. Друга за висотою вершина гірської системи Тянь-Шаню. Висота – 7010 м). Його взагалі вважаю містичним. Один з альпіністів зник безслідно. Я бачив цього чоловіка, коли фотографував гори. Він підійшов до мене і попросив узяти його фотоапарат, а сам відійшов. Я відчув сильний порив вітру, так ніби хтось штовхнув мене в спину і таке відчуття, ніби тебе затягує кудись. Ще мить – і вітер вщух, а чоловік – зник. І ніхто більше його не бачив!
– Потім тривали пошуки?
– Тривали! Був обліт вертольотом, але за ніч випало півметра снігу, так його й не знайшли. Таке трапляється і з досвідченими альпіністами…
– Скільки разів ви були на найвищій вершині, яку підкорили?
– Пік Ісмаїла Самані (пік Комунізму) – найвища взята мною висота, і був я там тричі.
– Чим займаєтесь останні десять років?
– Я пенсіонер. Нічого цікавого.
– Але ж у гори продовжуєте ходити…
– Тут не все так просто… Я стараюсь навчити і передати свій досвід іншим. За часів СРСР я був міжнародним гідом і мав ті можливості, яких не мали інші.
Мій досвід може знадобитися іншим.
У 2006 році я допомагав спускати з Говерли групу людей, бо професійні рятувальники не справились з цим завданням.
– Розкажіть про своїх вихованців.
– Я виховав чотирьох інструкторів. Це для мене важливий результат.
Коломия взагалі завжди була однією з найсильніших у альпінізмі. Всі дівчата були нашими (жартує).
Мені нерідко закидають, що я жорстокий і несправедливий. Але це все тільки тому, що мені шкода втрачати час на бездіяльність. Кожна хвилина необхідна для спортивної підготовки і навчання.
– Як нині працює секція альпінізму в Коломиї?
– Нам скрутно. Немає жодного фінансування. А спорядження коштує чималі гроші…
– То секція тримається виключно на вашому ентузіазмі?
– Так. Я досі воджу дітей в гори. Мій досвід і авторитет має слугувати людям.
Той хто зник безслідно-Женя Каперулін…Я його добре пам”ятаю…
Доброї ночі.
Її знайшли не “відвідувачі обсерваторії і одразу поділилися своєю знахідкою у соцмережах” , а я особисто знайшов у 1989 році. І тільки через 28 років після, перебираючи власні архіви, потрапивши на неї вирішив за допомогою небайдужих людей на фейсбуці знайти автора записки.
Все отут https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153133034816314&set=a.739068966222725.1073741832.100003588841869&type=3&theater
https://www.facebook.com/karpatytm/photos/a.1418083918407934.1073741828.1418081561741503/1913885218827799/?type=3&comment_id=1914579572091697&ref=notif¬if_t=like¬if_id=1491753205203202&hc_location=ufi
Пане Вікторе, ми не можемо відстежити дописи всіх користувачів Фейсбуку. Але ми відстежуємо дописи різних популярних пабліків. Про те, що знахідка Ваша, на жаль, там мова не йшлася…
Перейдіть за посиланнями, що я дав і почитайте. З повагою Віктор