Вражаюче: на Коломийщині розкопали тризуб, якому 75 років. ВІДЕО

Металевий тризуб, якому понад 75 років, знайшли у Нижньому Вербіжі, що на Коломийщині.

Цей український символ виготовили учасники української військової організації, яку в селі в кінці 30-их років організував Гнат Семенюк. Саме його родина і переховувала реліквію у старій хатині, повідомляє НТК.

30 серпня 1941 рік – урочиста хода вулицями Коломиї. Це свято зброї, де першим у темно-синій мазепинці крокує мешканець Нижнього Вербіжа Гнат Семенюк. Далі у білих мазепинках його товариство. Це українська військова організація (УВО), яку створювали селами Галичини в кінці 30-их років.

Як годиться, молоде славне товариство крокує під синьо-жовтим знаменом, на вістрі якого тризуб. У ті роки прапор з тризубом зберігався у родині Семенюків, але з приходом совітів з українськими символами довелося бути обережними, – пригадує дочка Гната Семенюка Параска Бойчук.

Не раз доводилося їм тікати з хати, переховуватися, батька часто арештовували, а додому він повертався у крові та побитий. Каже, тоді знамено прийшли невідомі хлопці і забрали, древко мама поламала, а тризуба сховали під піч.

Аж цього року внучка Оксана з чоловіком Ігорем запланували стару хату розібрати. Від бабусі чули, що десь там зберігається історична реліквія, тому вирішили обов’язково знайти тризуба. Кілька днів тому це сталося.

Господарі кажуть, що здивувалися, коли відчистили тризуба від глини. Пролежавши у землі понад пів століття, він не поржавів та не мав жодного пошкодження. Параска Михайлівна впевнена, що виготовили його самі вихованці Гната Семенюка.

Односелець Іван Лудчак, який відшукав пам’ятну світлину та описав цей історичний факт у своїх дослідженнях, дуже радіє від такої знахідки, адже має безпосереднє відношення до тих подій.

Тризуб однозначно залишиться у родині, – кажуть господарі. Хочуть його ще трішки відчистити та вкласти у рамку. Зараз радяться, яке тло вибрати, колір та матеріал.

Читайте також: На Коломийщині знайшли рештки трьох угорських вояків періоду Другої світової війни