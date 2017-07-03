На Коломийщині знайшли рештки трьох угорських вояків періоду Другої світової війни

У рунгурських лісах натрапили на людські рештки. Фахівці комунального підприємства “Пам’ять” ексгумували останки трьох угорських воїнів періоду Другої світової війни.

Про це повідомляє телеканал НТК.

Пошуківці комунального підприємства “Пам’ять” з Івано-Франківська знову приїхали на Коломийщину, і знову у Рунгури.

Там у місцевих лісах чергова знахідка періоду Другої світової війни. До слова, за цей рік це вже третє поховання на території Печеніжинської ОТГ.

Якщо раніше тут знаходили рештки червоноармійців, то тепер виявили останки трьох угорських вояків.

На ексгумацію запросили директора громадської організації “Угорський культурно-освітній центр” Мирославу Нагірняк.

Вона каже, що такі знахідки надзвичайно важливі для тих родин, які у війну втратили своїх близьких, бо для них дотепер загадка – де загинули їхні рідні і за що.

Після дослідження та експертиз рештки вояків перепоховають на кладовищі.

Нагадаємо, раніше у рунгурських лісах виявили останки чотирьох воїнів. Це червоноармійці, які загинули орієнтовно в березні-квітні 1944 року під час чергового фронтового зіткнення.