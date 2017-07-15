Військовий госпіталь в Коломиї відзначив першу річницю. ФОТО

Вчора комунальний заклад “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни”, що в Коломиї, відзначив свою першу річницю.

Окрім представників влади на дійство завітали військові, що проходили та проходять тут реабілітацію, працівники і всі небайдужі люди, які продовжують працювати над розвитком цього комунального закладу, інформує прес-служба Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

Традиційно захід розпочався з молитви та напутнього слова, з яким звернулись до присутніх капелани.

Після виконання Державного Гімну головний лікар госпіталю Володимир Федоришин звернувся до присутніх з словами подяки, в яких наголосив: “Сьогодні ми зібрались на першу річницю нашого госпіталю. Це маленька дитина, яка робить перші кроки, але не дивлячись на зовсім юний вік, на маленький термін нашого існування, ми уже міцно стоїмо на ногах. Ми багато чого зробили: через заклад прийшли і отримали допомогу багато ветеранів війни, запровадили багато нових методик лікування. Госпіталь визнаний пріоритетним лікувальним закладом в області. Тому хочу подякувати за підтримку владі, меценатам, спонсорам волонтерам та своєму колективу, який проявив терпіння, розуміння й бажання розвиватись в досягненні кращого медичного закладу в області”.

По закінченню слів подяки пан Володимир для присутніх представив звіт, в якому розповів, що було зроблено протягом цього року, а також поділився планами, які планують втілити найближчим часом.

Слід зазначити, що в госпіталі нещодавно завершили роботу над реабілітаційною кімнатою, яку представили на огляд гостям.

Владика Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Кир Василія (Івасюка) подякував медичним працівникам за ті зусилля, які вони прикладають, щоб вилікувати військовослужбовців, які щоденно ризикують своїм життям та здоров’ям за кожного з нас.

“Ми повинні допомогти нашим воїнам повернутися до звичного життя, приймати їхні труднощі та проблемами, щоб вони почували себе комфортно поруч з нами”, – сказав архієрей.

Після слів владики до присутніх зверталися представники влади, благодійних організацій, а також самі ветерани, які неодноразово перебували тут на реабілітації. Кожен з них висловлював слова вдячності персоналу, закцентувавши увагу на дружності колективу, без підтримки якого головний лікар не зміг би досягнути такого результату.

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