Вероніка Івасюк нещодавно здобула призове місце. Про нове досягнення коломиянки

Чемпіонка України з важкої атлетики 22-річна коломиянка Вероніка Івасюк нещодавно успішно виступила на чемпіонаті Європи, який проходив у столиці Албанії місті Тірана.

В загальній сумі дівчина посіла друге місце, піднявши штангу вагою 110 кг у поштовху, при своїй власній вазі 58 кг, пише Дзеркало Коломиї.

Зазначимо, що в ривку Вероніка виявилася найсильнішою – підняла 92 кілограми.

До своїх рекордів багаторазова чемпіонка України Вероніка Івасюк ішла послідовно.

Торік виграла чемпіонат Європи у своїй ваговій категорії; вже цього року виграла Кубок України.

Важкою атлетикою дівчина почала займатися в 11-річному віці. Каже, що мама спершу була проти вибору своєї тендітної доньки.

А вже коли з’явилися перші переконливі результати, думку змінила.

Цього року Вероніка завершила навчання в Чернівецькому університеті на фізкультурному факультеті.

Виступає на змаганнях за ДЮСШ “Спартак” під опікою досвідченого тренера Миколи Чабана та його сина Олександра, також віднедавна тренера Вероніки.

Тренується в спорткомплексі “Локомотив”. Зараз спортсменка відпочиває, відновлює сили для майбутніх перемог.

Зізнається, що хоче набрати вагу, однак це їй ніяк не вдається, – мабуть, така вже тілобудова.

А з її зростом 170 см дівчата виступають у ваговій категорії навіть 90 кг.

Тренери Вероніки Микола та Олександр Чабани покладають на свою вихованку великі надії.

Кажуть, що дівчина має серйозні задатки, дисциплінована й цілеспрямована.

Варто, аби міська влада більше звертала увагу на важку атлетику, а не лише на боротьбу й бокс.

А ще сподіваються, що в майбутньому спорткомплексі, який будується, буде виділено приміщення для цього виду спорту.

Іван ДЖИНДЖУРА