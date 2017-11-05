Вероніка Івасюк нещодавно здобула призове місце. Про нове досягнення коломиянки

Чемпіонка України з важкої атлетики 22-річна коломиянка Вероніка Івасюк нещодавно успішно виступила на чемпіонаті Європи, який проходив у столиці Албанії місті Тірана.
В загальній сумі дівчина посіла друге місце, піднявши штангу вагою 110 кг у поштовху, при своїй власній вазі 58 кг, пише Дзеркало Коломиї.
Зазначимо, що в ривку Вероніка виявилася найсильнішою – підняла 92 кілограми.
До своїх рекордів багаторазова чемпіонка України Вероніка Івасюк ішла послідовно.
Торік виграла чемпіонат Європи у своїй ваговій категорії; вже цього року виграла Кубок України.
Важкою атлетикою дівчина почала займатися в 11-річному віці. Каже, що мама спершу була проти вибору своєї тендітної доньки.
А вже коли з’явилися перші переконливі результати, думку змінила.
Цього року Вероніка завершила навчання в Чернівецькому університеті на фізкультурному факультеті.
Виступає на змаганнях за ДЮСШ “Спартак” під опікою досвідченого тренера Миколи Чабана та його сина Олександра, також віднедавна тренера Вероніки.
Тренується в спорткомплексі “Локомотив”. Зараз спортсменка відпочиває, відновлює сили для майбутніх перемог.
Зізнається, що хоче набрати вагу, однак це їй ніяк не вдається, – мабуть, така вже тілобудова.
А з її зростом 170 см дівчата виступають у ваговій категорії навіть 90 кг.
Тренери Вероніки Микола та Олександр Чабани покладають на свою вихованку великі надії.
Кажуть, що дівчина має серйозні задатки, дисциплінована й цілеспрямована.
Варто, аби міська влада більше звертала увагу на важку атлетику, а не лише на боротьбу й бокс.
А ще сподіваються, що в майбутньому спорткомплексі, який будується, буде виділено приміщення для цього виду спорту.
Іван ДЖИНДЖУРА