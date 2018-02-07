В Україні запустили мобільний додаток для вступників у ВНЗ

6 лютого стартувала реєстрація на ЗНО-2018. Для вступників створили мобільний додаток та онлайн-платформу з підготовки до тестування.

Випускники шкіл, які цього року планують вступати у виші, мають зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, пише УП.

Для кожного зареєстрованого учасника на сайті УЦОЯО буде створено інформаційну сторінку, повідомляє МОН.

На цій сторінці буде розміщено інформацію про обрані предмети для проходження тестування, а згодом також адреси пунктів проведення ЗНО та результати тестування.

Вступники також можуть користуватися мобільним додатком “Моє ЗНО”.

Додаток є аналогом інформаційної сторінки сайту, він дає змогу учасникам тестування отримати інформацію про тестування.

Основні функції додатка:

• інформування про місце та час проведення тестувань з обраних предметів;

• імпорт розкладу ЗНО до календаря мобільного пристрою;

• нагадування про наближення дня тестування;

• найактуальніші повідомлення;

• інформування про результати ЗНО;

• перегляд результатів ЗНО за минулий рік.

Додаток можна завантажити за посиланням: Google Play, Appstore.

Крім того, для підготовки до ЗНО було запущено онлайн-платформу BeSmart.

На платформі BeSmart представлений майже весь спектр предметів, з яких складають ЗНО.

А саме підготовчі курси з української мови та літератури, математики, історії України, англійської мови, фізики, хімії, географії та біології.

Кожен курс складається з навчальних модулів, розроблених за програмою ЗНО, та містить відеоуроки (понад 2 тисячі), конспекти, тести (понад 20 тисяч), тренажери.

Авторами курсів є вчителі українських шкіл та вишів, експерти ЗНО. Усі курси отримали схвальні відгуки від Інституту модернізації змісту освіти.

Апробація курсів інтернет-платформи BeSmart відбувалася протягом квітня-червня 2017 року в Одеській області. Загалом матеріалами курсів користувалися близько 8 тисяч учнів з майже 500 шкіл області.

Підсумком апробації став той факт, що в загальному рейтингу областей України за результатами ЗНО Одеська область в окремих предметах підняла свої позиції на 5-7 місць та вийшла в ТОП-3 областей із найкращою динамікою зростання.

МОН також підтримує й інші освітні платформи для того, аби вони створювати підготовчі онлайн-курси для школярів.

Зокрема, йдеться про курси на онлайн-платформі Prometeus: з української мови та літератури,історії України та математики.

Також на сайті студії онлайн освіти EdEra можна підготуватись до складання ЗНО з української мови та літератури.