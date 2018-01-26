6 лютого розпочнеться реєстрація на ЗНО-2018

23 січня відбулася прес-конференція з питання реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року.

Директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій поінформував про особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року та ключові етапи реєстрації.

“У 2018 році, як у попередні роки, мета проведення ЗНО – державна підсумкова атестація випускників системи загальної середньої освіти та рейтингування навчальних досягнень учасників, які планують вступати до закладів вищої освіти. Оцінку ДПА встановлюватимуть у шкалі 1–12 балів за будь-який результат, отриманий випускником, натомість результат за шкалою 100–200 балів – лише тим учасникам, які подолають поріг “склав/не склав”, – нагадав Вадим Карандій.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні почнеться 6 лютого 2018 року і триватиме до 19 березня 2018 року. Змінити реєстраційні дані буде можливо до 2 квітня.

“Одним з обов’язкових документів для реєстрації є реєстраційна картка, формування якої здійснюється за допомогою сервісу “Зареєструватися”, розміщеному на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua). Створити реєстраційну картку можна самостійно або звернутися до одного з пунктів реєстрації, перелік яких буде розміщено на сайті Українського центру”, – розповів пан Карандій.

Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, як і в попередні роки, особа може обрати не більше чотирьох навчальних предметів.

Випускники закладів загальної середньої освіти поточного року під час реєстрації також мають зазначити, з яких обраних ними навчальних предметів результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію. При цьому має бути враховано, що як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти зараховують результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів:

українська мова і література (українська мова);

математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття);

навчальний предмет за вибором випускника з такого переліку: математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька мови, біологія, географія, фізика, хімія.

Для проходження державної підсумкової атестації можна обрати й математику, й історію України.

Учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, які в поточному навчальному році мають складати державну підсумкову атестацію з української мови, проходитимуть її у формі зовнішнього незалежного оцінювання, про що мають вказати під час реєстрації.

Після оформлення реєстраційної картки необхідно сформувати комплект реєстраційних документів та подати його до закладу освіти, у якому навчаються (особи, які складатимуть ДПА у формі ЗНО), або надіслати (бажано рекомендованим листом) на адресу регіонального центру, вказану в контрольно-інформаційному листі (інші категорії осіб). Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані особам, які проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання за адресою навчального закладу, в якому вони навчаються, іншим категоріям – за адресою, вказаною під час реєстрації.

“Для успішної реєстрації на ЗНО основним документом, який посвідчує особу, є паспорт. Саме його копію має вкласти до комплекту документів майбутній учасник. Норму щодо можливості подання копії свідоцтва про народження замість копії паспорта громадянина України для реєстрації для участі в ЗНО особами, яким станом на 01 вересня року не виповнилося 16 років, що передує року їх участі в тестуванні, вилучено. Зміни відбулися відповідно до вимог чинного законодавства (паспорт громадянина України має бути отриманий особою, яка досягла 14-річного віку)”, – наголосив директор Українського центру.

У разі недотримання вимог щодо реєстрації (ненадання документа, що підтверджує достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці; надання недостовірної інформації; неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації; неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку) особі може бути відмовлено в реєстрації.

Для того, щоб змінити реєстраційні дані (персональні дані або перелік предметів), особа має пройти перереєстрацію, яка триватиме до 2 квітня. Також перереєстрацію можуть пройти особи, яким відмовлено в реєстрації. Для цього їм треба усунути недоліки, допущені під час реєстрації, повторно сформувати комплект реєстраційних документів і надіслати його до регіонального центру в той самий спосіб, у який це було здійснено під час реєстрації.

Особи, які потребують створення особливих (спеціальних) умов для проходження тестування, повинні отримати медичний висновок (форма 086-3/о) та під час формування реєстраційної картки зазначити його номер і дату видачі.

Вадим Карандій звернув увагу, що в поточному році перелік особливих умов, які створюються для проходження ЗНО, доповнено умовою щодо надання можливості отримати в друкованій формі тексти до завдань з аудіювання, передбачені в сертифікаційних роботах із іноземних мов.

Також цього року пройде апробація технології проведення ЗНО для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання рельєфно-крапковий шрифт Брайля. Апробацію буде проведено з української мови і літератури, математики, історії України під час додаткової сесії. Зареєструватися для проходження ЗНО такі особи мають під час основного періоду реєстрації.

Докладніше про забезпечення права на вищу освіту осіб з особливими освітніми потребами – у спільному наказі МОН та МОЗ “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”.

Для окремих категорій осіб передбачено додатковий період реєстрації – з 3 до 21 травня 2018 року. Право на реєстрацію в цей період мають:

учасники антитерористичної операції;

особи, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та не мали змоги зареєструватися в основний період.

Особи, які зареєструються в додатковий період, проходитимуть ЗНО під час додаткової сесії.

Випускники минулих років з числа осіб з неконтрольованих територій, які можуть надати документи лише за допомогою електронної пошти, повинні в установлений строк надіслати скан-копії фотокартки (у такому випадку наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно) та реєстраційних документів на електронну адресу регіонального центру, на території обслуговування якого бажають проходити зовнішнє оцінювання.

Випускники поточного року, які проживають на неконтрольованих територіях і бажають пройти ЗНО, мають обрати заклад, на території, що контролюється українською владою, де здобуватимуть повну загальну середню освіту. Детальна інформація про умови зарахування та перелік закладів загальної середньої освіти розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України (mon.gov.ua).

Детальну інформацію про порядок реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання буде подано на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).

“Очікується, що для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році зареєструється 360 тисяч осіб”, – сказав Вадим Карандій

У 2018 році для вступу до закладу вищої освіти абітурієнти можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 (окрім результатів з іноземних мов) та 2018 років. Основну сесію ЗНО буде проведено з 22 травня до 13 червня, додаткову – з 2 до 11 липня.

Найсуттєвішими нововведеннями у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році стали:

запровадження ДПА з української мови у формі ЗНО для учнів (студентів) закладів професійної та вищої освіти;

визначення результатів ДПА з іноземних мов за двома рівнями (стандарт і профільний);

запровадження перевірки розуміння мови на слух у тестах з іноземних мов;

апробація технології проведення ЗНО для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля.

Сертифікаційна робота з іноземної мови міститиме частину “Розуміння мови на слух (аудіювання)”. На виконання завдань цієї частини відведено 30 хвилин. Учасникам буде запропоновано почергово прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин, а потім відповісти на різнопланові запитання, працюючи в зошиті. Ці завдання перевірятимуть здатність розуміти почуте й вибирати необхідну інформацію з прослуханих текстів.

Учасникам, яким іноземна мова потрібна для вступу до закладів вищої освіти, результати ЗНО (за шкалою 100–200) буде встановлено за виконання всіх завдань тесту. Випускникам закладів загальної середньої освіти 2018 року, які оберуть іноземну як предмет державної підсумкової атестації і вивчають мову на профільному рівні, результат ДПА за шкалою 1–12 балів також буде визначено за результатом виконання всіх завдань, а для тих, хто вивчає на рівні стандарту або академічному, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань 1–32 і 49–59.

“Наразі здійснюється реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, пройти яке можуть особи, які бажають ознайомитися з процедурою проведення ЗНО. До завершення реєстрації лишилося 8 днів. Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру”, – проінформував директор Українського центру.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 24 березня, з англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії – 31 березня.

Останній день реєстрації для участі в пробному ЗНО – 31 січня 2018 року.

Нагадаємо, 9 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО.