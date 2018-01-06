9 січня розпочинається реєстрація на пробне ЗНО

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 9 до 31 січня 2018 року.

Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, пише Дзеркало Коломиї.

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна самостійно на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 24 березня з української мови і літератури, а 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість:

ознайомитися з процедурою та зразками тестів, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

завчасно ознайомитися з організацією роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;

отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;

оцінити власний ступінь готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою. Докладніше про проходження пробного тестування, у тому числі про вартість, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.