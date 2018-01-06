9 січня розпочинається реєстрація на пробне ЗНО

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 9 до 31 січня 2018 року.
Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, пише Дзеркало Коломиї.
Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна самостійно на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 24 березня з української мови і літератури, а 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.
Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість:
- ознайомитися з процедурою та зразками тестів, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;
- виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
- завчасно ознайомитися з організацією роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
- навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;
- отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;
- оцінити власний ступінь готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою. Докладніше про проходження пробного тестування, у тому числі про вартість, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.