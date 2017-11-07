В Україні масово крадуть нерозмитнені автомобілі

В Україні з’явилися групи викрадачів, які крадуть автомобілі на “євробляхах”.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, пише Економічна правда.

“З’явилися групи викрадачів, які спеціалізуються на викраденнях авто з “бляхами” з подальшим збутом викраденого на запчастини. Абсолютно безпечно, так як на тимчасово ввезене авто заяву про викрадення можуть написати тільки “верблюд” або іноземний власник авто”, – заявив він.

“Сумно, що страждають і іноземці – гості України, які чесно приїхали до нас. Ось так і формується обличчя України в світі”, – написав Назаренко.

Як повідомлялося, народні депутати підготували законопроект про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Раніше ДФС повідомляла, що у 2017 році в Україну ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

Понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

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