В лікарні померла шоста жертва кривавої ДТП у Харкові

За кермом “кривавого “Лексуса” перебувала 20-річна Олена Зайцева. Як з’ясувала експертиза, у її крові були опіати.

Дівчину утримують під вартою.

Водночас, 24 жовтня батьки підозрюваної звернулися до потерпілих і сімей загиблих, пише сайт 0342.

“Від сильного удару машину відкинуло на людей на перехресті. Якими словами можна передати цей жах і скорботу за загиблими, постраждалим. Ми на колінах просимо вибачення за дочку у родичів загиблих і постраждалих в цьому жахливому ДТП”, – йдеться у зверненні.

Вони заявили, що готові прийняти “будь-який справедливий” вирок суду у цій справі і запропонували фінансову допомогу сім’ям загиблих.