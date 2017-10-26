В лікарні померла шоста жертва кривавої ДТП у Харкові

Стало відомо про шосту жертву ДТП у Харкові. Сьогодні у лікарні померла 20-річна Діана Берченко.
Про це у Facebook повідомив прес-секретар Харківської міської ради Юрій Сидоренко.
Як відомо, аварія сталася 18 жовтня у Харкові. Просто у людей, які чекали черги перейти дорогу, в’їхав “Лексус”. Авто виїхало на пішохідну частину після зіткнення із іншим авто. Загинули 5 осіб.
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За кермом “кривавого “Лексуса” перебувала 20-річна Олена Зайцева. Як з’ясувала експертиза, у її крові були опіати.
Водночас, 24 жовтня батьки підозрюваної звернулися до потерпілих і сімей загиблих, пише сайт 0342.
“Від сильного удару машину відкинуло на людей на перехресті. Якими словами можна передати цей жах і скорботу за загиблими, постраждалим. Ми на колінах просимо вибачення за дочку у родичів загиблих і постраждалих в цьому жахливому ДТП”, – йдеться у зверненні.
Вони заявили, що готові прийняти “будь-який справедливий” вирок суду у цій справі і запропонували фінансову допомогу сім’ям загиблих.