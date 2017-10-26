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Четвер 26.10 2017
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В лікарні померла шоста жертва кривавої ДТП у Харкові

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Стало відомо про шосту жертву ДТП у Харкові. Сьогодні у лікарні померла 20-річна Діана Берченко.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

Don Yapon

“Жертв аварії вже 6. Сьогодні у лікарні померла Діана” , – написав він.

Як відомо, аварія сталася 18 жовтня у Харкові. Просто у людей, які чекали черги перейти дорогу, в’їхав “Лексус”. Авто виїхало на пішохідну частину після зіткнення із іншим авто. Загинули 5 осіб.

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За кермом “кривавого “Лексуса” перебувала 20-річна Олена Зайцева. Як з’ясувала експертиза, у її крові були опіати.

Дівчину утримують під вартою.

Водночас, 24 жовтня батьки підозрюваної звернулися до потерпілих і сімей загиблих, пише сайт 0342.

“Від сильного удару машину відкинуло на людей на перехресті. Якими словами можна передати цей жах і скорботу за загиблими, постраждалим. Ми на колінах просимо вибачення за дочку у родичів загиблих і постраждалих в цьому жахливому ДТП”, – йдеться у зверненні.

Вони заявили, що готові прийняти “будь-який справедливий” вирок суду у цій справі і запропонували фінансову допомогу сім’ям загиблих.

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