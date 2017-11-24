В Івано-Франківську проходить засідання у справі скандальновідомої білявки Михайлової

Сьогодні, 24 листопада, у Івано-Франківському міському суді відбувається засідання у справі Тетяни Михайлової.

Нагадаємо, що у липні правоохоронці вдруге затримали Тетяну Михайлову, яка в стані алкогольного сп’яніння кидалася під автомобілі та нападала на працівників медзакладу.

Патрульні склали на порушницю три адмінпротоколи: за ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУаАП.

На перше засідання пані Тетяна не з’явилася, оскільки передувала на лікуванні. Суддя Лазарів сказав, що інформацію перевірять та дізнаються скільки часу необхідно хворій.

15 листопада на засідання Тетяна Михайлова таки з’явилася. Суддя нагадав, за які правопорушення її судять та сказав, що у нього є протоколи та довідки з лікарні та пояснення патрульних. Оскільки на засіданні не було змоги переглянути відеозапис, то суд вирішили перенести на 24 листопада.

На сьогоднішнє засідання На засідання з’явилася і Михайлова і захисники і працівники поліції, інформує WestNews. У цей час пані Михайлова знаходиться на амбулаторному лікуванні. Тому захисник подавклопотання щоб Михайлова не знаходилася під час засіданняу залі суду. Суддя відхилив це клопотання, стверджуючи що підстав на це немає і що особа є дієздатною.

Під час засідання розглянули відео патрульної поліції під час затримання. Під час затримання Михайлова нецензурно та зухвало висловлювалася у сторону поліцейських та чинила злісну непокору.

Під час перегляну Михайло зазначила що погано себе почуває і їй паморочиться голова. Але перегляд відео таки продовжили.

Захисник подав клопотання що вийшов граничний термін адмін Михайлова каже що відео яке переглядали це знущання поліцейських та журналісті над нею через ДТП у березні. І підтвердила клопотання захисника. Суддя відправився до нарадчої кімнати.

До слова, 31 березня Тетяна Михайлова біля Івано-Франківська п’яна жінка на позашляховику збила трьох людей і втекла. Згодом стали відомі подробиці. А вже 1-го квітня, в Івано-Франківському міському суді відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу жінці.

Врахувавши всі обставини справи, Івано-Франківський міський суд визначив вказаній особі міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Оскільки для злочинів, у яких підозрюють вказану особу, закон передбачає також, як альтернативу грошову заставу, то суд визначив її у розмірі 835 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Що на розсуд суду є обґрунтовано й достатньо і складає один мільйон 336 тисяч гривень.

Але 7 квітня, у міському суді відбулося слухання апеляційної скарги на обраний запобіжний захід міським судом стосовно пані Михайлової. Тоді до суду надійшло клопотання від адвоката, щоб перенести судове засідання, оскільки він перебуває на розгляді справи в іншому місті. Колегія суддів ухвалила відкласти розгляд справи. Наступне засідання відбудеться 11 квітня о 14:30.

11 квітня засідання знову ж таки не відбулося через хворобу третього судді колегії. Внаслідок цього було вирішено відкласти розгляд справи. Засідання відбулося 12 квітня.

12 квітня апеляційний суд Івано-Франківської області частково задовільнив скаргу Тетяни Михайлової. Колегія суддів ухвалила зменшити суму застави з одного мільйона 336 тисяч гривень до 256 тисяч гривень.

Вже 13 квітня Тетяну Михайлову випустили із СІЗО.