Скандально відома білявка Михайлова у суді провину не визнала. ФОТО

Сьогодні, 15 листопада, в Івано-Франківську суд розглядає справу Тетяни Михайлової стосовно появи нетверезою у громадському місці та злісної непокори поліції.

Про це повідомляє Фіртка.

Нагадаємо, до цього, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, Тетяна Михайлова збила трьох людей, в тому числі і патрульного Ігоря Палійчука.

Крім кримінальних проваджень на Михайлову склали адмінпротоколи. А саме: за статтею 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), за статтею 178 КУпАП (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді) та за статтею 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

На минуле засідання Михайлова до суду не з’явилася, оскільки, за словами її адвоката, знаходилася на лікуванні. Начебто для повного одужання їй необхідно ще кілька тижнів.

На сьогоднішнє засідання Тетяна Михайлова таки прийшла. До справи долучено довідки про те, що раніше вона перебувала на лікуванні.

У суді Михайлова пояснила, що в той день у неї, внаслідок депресії, стався нервовий зрив.

“Я наголошувала на тому, що я потребую консультації психолога, щоб заспокоїтись. Проте поліцейські спровокували поглиблення мого істеричного стану. Замість того, щоб спробувати мене заспокоїти, покликали журналістів, вони покликали дуже багато поліцейських. Всі мене знімали з усіх боків. І я впала в таку депресію, що мусила проводити лікування в лікарні. Жодного умислу я не мала”, – каже Михайлова.

На запитання судді, чи визнає факт правопорушення, Михайлова відповіла, що не визнає. У справі необхідно буде переглянути диски з відеозаписом.

Суддя Олег Лазарів зазначив, що переглядатимуть відеоматеріали на наступному засіданні, яке призначили на 24 листопада о 14.00 год.

Нагадаємо, 31 березня Тетяна Михайлова вчинила ДТП з потерпілими. Навесні апеляційний суд зменшив розмір застави Михайловій через вчинену аварію і вона, сплативши кошти, вийшла із СІЗО. Тоді за рішенням суду жінка повинна була б утриматися від спілкування з потерпілими і свідками, не виїжджати за кордон, не відвідувати заклади, де продаються спиртні напої.

Проте 23 липня патрульні вдруге затримали Тетяну Михайлову. Вона в громадському місці з’явилася у п’яному вигляді.

Жінка поводилася агресивно, висловлювалася нецензурно і погрожувала медикам, поліцейським та журналістам. Уже за два дні стало відомо, що медики заборонили слідчим спілкуватися з Михайловою, бо вона у психіатричному відділенні.