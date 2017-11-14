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“Укрзалізниця” перевірить інцидент, коли пасажири штовхали потяг “Івано-Франківськ-Рахів”

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Скрін з відео

Як повідомляли, в мережі з’явилося відео, як пасажири штовхали потяг “Івано-Франківськ-Рахів”.

В “Укрзалізниці” ініціювали перевірку за фактом даного інциденту.

Don Yapon

Про це повідомляє Главком.

За даними перевізника, випадок стався навесні 2017 року.

Розслідування цього інциденту взято під особистий контроль керівника “Укрзалізниці” Євгена Кравцова.

“Розслідування цього інциденту поновлено. Про результати буде повідомлено”, – резюмували в “Укрзалізниці”.

Інцидент трапився, коли потяг проїжджав Рахівщину, що на Закарпатті.

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