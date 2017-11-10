З’явилося відео, як пасажири штовхали потяг “Івано-Франківськ-Рахів”

На Закарпатті пасажирам довелося штовхати поїзд, щоб завести його.

Відео оприлюднили у Facebook Залізні Магістралі України, пише “Дзеркало Коломиї“.

“Черговий доказ критичного стану рухомого складу на “Укрзалізниці”. Так, у мережі Інтернет з’явилося відео, як під час зупинки на платформі Кваси, Львівської залізниці, пасажири штовхають дизель-поїзд. Судячи із сюжету, у дизель-поїзда Д1 сполученням Ів.Франківськ-Рахів, вийшли з ладу двигуни обох секцій. Щоб зрушити поїзд з місця і завести двигуни, пасажири вимушені були штовхати вагони”, — йдеться у дописі.