Укрзалізниця хоче ввести єдиний квиток на поїзди та автотранспорт

ПАТ “Укрзалізниця” планує ввести єдиний квиток на поїзди та автотранспорт.

Про це сказав у середу на засіданні уряду в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, повідомляє Укрінформ.

“Планується, що єдиний квиток діятиме на поїзди та автобуси – це буде особливо зручно для подорожуючих до курортних містечок нашої країни. Наприклад, пасажиру достатньо купити один квиток, щоб подорожувати з Києва до Івана-Франківська поїздом, а звідти автобусом до гірськолижного курорту в Буковелі”, – пояснив Кравцов.

Керівник Укрзалізниці також повідомив, що наступного року клієнтам буде запропоновано велику кількість електронних сервісів. Зокрема, компанія реалізує можливість онлайн-продажу квитків на всі поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу, та на регіональні поїзди. Крім цього, буде реалізовано онлайн-бронювання додаткових послуг, які нині надає Укрзалізниця.

“Збільшення переліку онлайн-сервісів сприятиме уникненню корупції в пасажирському секторі, оскільки це унеможливить перепродаж квитків”, – підкреслив Кравцов.

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