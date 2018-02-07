У шоу “Громада на мільйон” Печеніжинська ОТГ здійснила мрію осиротілих дітей

Як повідомляли, 28 січня на каналі “1+1” стартувало нове реаліті-шоу “Громада на мільйон“.

У реаліті 5 з 665 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) України змагаються за 1 мільйон гривень від фонду WHISEF, які зможуть використати на власний розвиток. Серед них і Печеніжинська ОТГ, яка пройшла у другий тур шоу.

У неділю, 4 лютого, телеглядачі побачили другий випуск проекту.

Громади отримали нове завдання, в рамках якого повинні будуть за 48 годин реалізувати соціальну ініціативу та здійснити мрію однієї української родини.

Печеніжинська громада влаштувала майбутнє осиротілих дітей, якими опікується старший брат.

Далі дивіться у випуску.