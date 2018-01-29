Печеніжинська ОТГ пройшла у другий тур шоу “Громада на мільйон”. ВІДЕО

28 січня на каналі “1+1” стартувало нове реаліті-шоу “Громада на мільйон“. Це новий проект, в якому об’єднані територіальні громади України змагатимуться за інвестиції, створюючи проекти для поліпшення життя в регіонах.
Учасниками телепроекту стали 5 українських громад: Бузька, Княгинівська, Новопсковська, Печеніжинська та Скала-Подільська.
Ведучий і бізнесмен Дмитро Огньов поділився, що, крім основного призу від фонду WNISEF – 1 мільйона гривень – деякі громади отримають спеціальні призи від компанії “Меринос-Захід”: перший – це поїздка в Австрію для отримання австрійського досвіду сільського господарства, а другий – отара з 30 племінних овець, яку ми подаруємо громаді для розвитку тваринництва.
Печеніжинська громада пройшла до другого етапу конкурсу.
Дивіться перший випуск програми.