Печеніжинська ОТГ позмагається за інвестиційний транш у реаліті “Громада на мільйон”

У неділю, 28 січня, о 9.50 на телеканалі “1+1” відбудеться прем’єра нового соціального, інформаційно-розважального телепроекту “Громада на мільйон”.

В рамках проекту об’єднані територіальні громади змагатимуться за інвестиції та реалізовуватимуть проекти для поліпшення життя на своїх територіях.

Як було зазначено, телепроект було створеного за підтримки програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) за ініціативи та на замовлення Українського кризового медіа-центру.

Як зауважила директор регіональної місії USAID в Україні Сюзан Фріц, децентралізація дає людям можливість брати участь в управлінні їхніми громадами.

“І ми це побачимо у цьому шоу – як люди зможуть брати участь у процесах ухвалення рішень”, – сказала вона.

Представник USAID висловила думку, що шоу “Громада на мільйон” допоможе громадянам України зрозуміти, як саме відбувається процес децентралізації, і побачити, що вона надає різні можливості членам ОТГ, а також допоможе розвитку підприємництва на місцях.

“Люди, які братимуть участь в цьому шоу, – дуже цікаві. Вони займаються децентралізацією у своїх громадах. Я певна, що це шоу допоможе українцям зрозуміти процес децентралізації краще, та які переваги надає цей процес українському суспільству”, – сказала Фріц.

Керівник жанрового напрямку іміджевих проектів “1+1 Продакшн”, креативний продюсер проекту Алла Стащенко зауважила, що у новому реаліті-шоу “Громада на мільйон” п’ять об’єднаних територіальних громад змагатимуться за “реальну інвестицію, яка змінить їхнє життя на краще”.

“Ми вважаємо, що “1+1″ є трендсеттерами на медіа-ринку, і що телебачення має виконувати не лише розважальну функцію, але й просвітницьку та освітню. І цей проект був одним з викликів, але ми завжди сміливо беремося за виклики і готові до них”, – сказала вона.

Водночас, зазначила Стащенко, проект “Громада на мільйон” – не лише про децентралізацію, але й про те, що українці мають змінити своє світобачення, брати життя у свої руки та бути відповідальними за те, що відбувається у їхніх населених пунктах.

“У тому маленькому містечку, в тому маленькому селі. І це можливо. Цей проект саме про те. Всі, хто подивиться наше шоу, зрозуміють, що вони можуть бути господарями на власній землі”, – зазначила креативний продюсер проекту.

Так, за приз змагатимуться, створюючи проекти для реальних змін у своїх містах та селах, Скала-Подільська (Тернопільська область), Печеніжинська (Івано-Франківська область), Новопсковська (Луганська область), Бузька (Миколаївська область) та Княгининівська (Волинська область) об’єднані територіальні громади.

Учасників програми було відібрано за результатами конкурсу. Як зазначили учасники презентації проекту, головний приз, що покликаний підвищити обізнаність українців у темі децентралізації та навчити реалізовувати потенціал власного регіону, – 1 млн грн – надано фондом Western NIS Enterprise Find (WNISEF).

Ведучими проекту стали керівник програми місцевого економічного розвитку фонду WNISEF Ірина Озимок та голова найбільшого у Східній Європі фермерського господарства “Меринос-Захід” Дмитро Огньов.

У презентації також взяли участь представники об’єднаних територіальних громад, які братимуть участь у проекті. Програма USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) – це 5-річна програма, спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності й прозорості у громадському управлінні.