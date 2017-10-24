У школах і дитсадках Івано-Франківщини перевірять харчування і воду

Головне управління Держпродспоживслужби в області з 18 жовтня проводить по всій Івано-Франківщині лабораторні дослідження харчових продуктів та об’єктів у дошкільних, шкільних закладах освіти, закладах соцзахисту та соцобслуговування, в яких перебувають діти.
Про це повідомили у відділі прес-служби Івано-Франківської облдержадміністрації, пише Дзеркало Коломиї.
Дослідження охопить майже 600 загальноосвітніх, 230 дошкільних закладів освіти, 30 закладів соціального захисту.
Досліджуватимуться готові харчові продукти (перші та другі страви, гарніри, салати) за мікробіологічними показниками, збалансованість меню за калорійністю.
Лабораторному контролю буде піддано воду – водопровідну та колодязну, робочі поверхні, на яких готується їжа (змиви з об’єктів).
При виявленні відхилень від норми спеціалісти районних та міських управлінь Держпродспоживслужби надаватимуть відповідні рекомендації щодо усунення недоліків, після чого будуть проведені додаткові лабораторні дослідження.
Дослідження проводяться Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби за кошти державного бюджету.
Нагадаємо, в івано-франківському дитсадку “Ластівка” отруїлися діти. Станом на 24 жовтня госпіталізовано 14 осіб.
За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження.
Завідувачку дитсадка відсторонили від роботи.
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