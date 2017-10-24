У школах і дитсадках Івано-Франківщини перевірять харчування і воду

Головне управління Держпродспоживслужби в області з 18 жовтня проводить по всій Івано-Франківщині лабораторні дослідження харчових продуктів та об’єктів у дошкільних, шкільних закладах освіти, закладах соцзахисту та соцобслуговування, в яких перебувають діти.

Про це повідомили у відділі прес-служби Івано-Франківської облдержадміністрації, пише Дзеркало Коломиї.