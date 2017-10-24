На Франківщині головному лікареві вилили в обличчя зеленку

Вчора приблизно об 11.40 Косівському відділу поліції повідомили телефоном про те, що у ЦРЛ невідома особа вилила в обличчя головному лікарю рідину зеленого кольору.

Про це повідомляє Косівський відділ поліції, пише Дзеркало Коломиї.

Як з’ясувалося, 23 жовтня близько 11.20 на прийом до головного лікаря прибули 13 представників ГО “Правий сектор” зі скаргою на бездіяльність працівників ЦРЛ.

Близько 11.30 год. головний лікар залишив вказаних громадян у службовому кабінеті і вийшов до вбиральні.

За ним до вбиральні зайшла невідома жінка і облила його речовиною зеленого кольору, схожою на зеленку, спричинивши лікареві тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку обох очей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Працівники поліції встановлюють особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Будь-які відомості про особу просять повідомляти Косівський відділ поліції або за телефонами: 0979259686, 0678000296.