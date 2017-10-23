Дитячий садок на Прикарпатті, в якому отруїлось 12 осіб, закрили на карантин. ВІДЕО

Дитячий садок на Прикарпатті, в якому отруїлось 12 осіб, закрили на карантин....

Як повідомлялося, в обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом “Гострий гастроентероколіт середньої важкості” госпіталізовано 12 осіб, серед яких дев’ятеро дітей, які є вихованцями ДНЗ №30 “Ластівка” Івано-Франківська.

Схожих інцидентів в Івано-Франківську не було щонайменше 10 років, йдеться в сюжеті ТРК “Карпати”.

Мама 5-річного Матвія розповідає, що малюк повернувся додому в п’ятницю уже з поганим самопочуттям. Далі дитину направили до лікарні вже у кареті швидкої.

Завідуюча третього дитячого відділення інфекційної лікарні Оксана Цимбалюк повідомила, що остаточний діагноз буде через кілька днів ,коли прийдуть усі результати аналізів.

Як повідомляє медик, діти ймовірно отруїлися м’ясними тефтелями з сметанковим соусом.

В управлінні Держнагляду при перевірці дитсадку виявили низку порушень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури за цим фактом відкрили кримінальне провадження.