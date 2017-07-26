У поліції розповіли подробиці затримання на Прикарпатті інтернет-шахраїв. ФОТО

Як повідомлялося раніше, прикарпатські правоохоронці викрили та затримали шахраїв, які продавали неіснуючі товари через мережу Інтернет.

Напередодні працівники кіберполіції Прикарпаття спільно з колегами з Івано-Франківського відділу поліції встановили особи шахраїв, а відтак затримали їх.

Ними виявилися брати 1995 та 1997 р. н., зареєстровані за місцем проживання у Полтавській області, повідомляє ГУ НП Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Проживаючи в Івано-Франківську, вони ошукували громадян через розміщення повідомлень про фейкові інтернет-товари на торгових сайтах.

Як з’ясували правоохоронці, злочинну діяльність шахраї розпочали в березні 2017 року.

У мережі Інтернет, переважно на сайтах ОLХ, брати розміщували оголошення про продаж неіснуючої побутової техніки. Коли ж потенційні покупці цікавилися товаром, вони надавали рахунки, а ті переказували гроші як передоплату за товар, після чого телефонний зв’язок з ними припинявся.

Під час обшуку в помешканні підозрюваних, яке вони винаймали у Івано-Франківську, правоохоронці виявили та вилучили 41 сім-картку мобільних операторів, мобільні телефони та банківські картки.

Крім того, у домогосподарстві шахраїв правоохоронці виявили та вилучили коробку з твердого картону з насадженнями наркотичних рослин.

Зловмисників затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм оголошено підозру у вчиненні ряду вказаних злочинів та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Щодо зловмисників слідчі Івано-Франківського ВП розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (Шахрайство) та ч.2 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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