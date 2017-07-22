На Прикарпатті затримали шахраїв, які через OLX обманювали людей

Вчора, 21 липня, в одній з квартир на вулиці Мазепи в Івано-Франківську правоохоронці затримали шахраїв, які через OLX дурили людей.

У їхній квартирі знайшли й велику кількість марихуани. Про це повідомляли читачі Галки.

Галка з місця події з’ясувала, що це правда. Кіберполіція виявила місце, звідки діяла група шахраїв і провела обшук. На момент приходу правоохоронців у квартирі було 3 чоловіків, які орендували це житло.

Під час обшуку поліціянти виявили багато сім-карт різних операторів. Як стало відомо, чоловіки розміщували на OLX неправдиві повідомлення – “торгували” від туристичного спорядження до мобілок.

За місцем їхнього тимчасового проживання також виявили підпільну нарколабораторію. Чоловіки створили місце для вирощування рослини, схожої на марихуану, з відповідним освітленням і температурою. Знайшли поліціянти і декілька згортків із сухою подрібненою речовиною, схожою на марихуану.

На місці далі працюють правоохоронці.

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