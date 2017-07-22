На Прикарпатті голий чоловік накинувся у середмісті на жінку і повалив її на землю. ВІДЕО

На Прикарпатті голий чоловік накинувся у середмісті на жінку і повалив її...

Днями в Івано-Франківську на вул. Володимира Великого оголений чоловік бігав середмістям.

Він навіть накинувся на жінку і повалив її на землю. На щастя, небайдужі відреагували та викликали патрульну поліцію, пише Місто.

Коли поліціянти приїхали, то люди дещо заспокоїли чоловіка. Знайомий дав йому власні шорти, аби той одягнувся.

Власний одяг чоловік розірвав на собі та порозкидав по дорозі. Поліціанти запідозрили, що чоловік знаходить у стані наркотичного сп`яніння. Ймовірно, саме тому вчинив такі дії.

Інспектори затримали його та відвезли у наркодиспансер. Медики підтвердили підозри патрульних – франківець у наркотичному стані. Тоді чоловіка передали слідчим.

Жінка, на яку накинувся чоловік, написала заяву.

“Він мене не бив, він кинув мене на землю і роздягався“, – пояснила потерпіла журналістам у телефонній розмові.

До слова, чоловік розповів патрульним, що є приватним підприємцем. Уже в лікарні поводився спокійно і зізнався у тому, що вживав наркотичні речовини.

Дані внесено до ЄДР. Триває перевірка.

Коментар від патрульної поліції, коментар потерпілої і відео з реєстраторів – у сюжеті МІСТА.

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