Прикарпатця, який намагався підкупити експерта МВС, взяли під варту

У п’ятницю, 21 липня, до Івано-Франківського міського суду доставили місцевого мешканця, 1978 року народження.

Чоловік – раніше не судимий, проте наразі перебуває під слідством. Його підозрюють у злочині, передбаченому ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище за вчинення в інтересах того, хто пропонує, таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища), про це повідомила прес-служба міського суду Івано-Франківська.

На суді встановили, що цей чоловік пропонував завідувачу одного з секторів МВС області хабар у розмірі $600 за те, щоб той визнав бойові припаси, які знайшли у нього вдома, непридатними для стрільби. 19 липня його затримали, коли він намагався передати вказану суму.

Після того, як суддя розглянув матеріали справи, оцінив надані докази та заслухав думки сторін, він ухвалив міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Оскільки злочин носить ненасильницький характер, то судом було також визначено альтернативу — заставу в розмірі 200 прожиткових мінімумів, тобто 320 тисяч гривень.

Якщо провину підозрюваного вдасться довести, то йому загрожуватиме від трьох до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.