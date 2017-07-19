На Прикарпатті СБУ затримала чоловіка, який намагався дати хабар правоохоронцю. ВІДЕО

СБУ спільно з внутрішньою безпекою поліції та прокуратурою області затримала в Івано-Франківську чоловіка, який намагався дати хабара експерту Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

39-річний місцевий житель вирішив, що за шістсот доларів США отримає вигідний для себе експертний висновок. Раніше у нього вилучили набої та направили на експертизу. Вирішивши уникнути кримінальної відповідальності, чоловік зажадав від експерта, щоб останній пошкодив частину боєприпасів та визнав їх непридатними. Втім, працівник МВС не погодився брати участь у незаконній оборудці, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу УСБУ.

Правоохоронці задокументували спробу дати хабара службовій особі, що займає відповідальне становище, у дворі в центральній частині міста. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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