44 факти хабарництва зареєстрували на Франківщині за півроку

Від 1 січня 2017 року збільшилася кількість виявлених правопорушень у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Якщо минулого року за 6 місяців було виявлено 165 таких злочинів, то цього року їхня кількість збільшилася на 50.

Про це сьогодні на брифінгу з журналістами повідомив прокурор Івано-Франківської області Олександр Стратюк, передає “МІСТО“.

За його словами, у 2017 році вже виявлено 221 таких правопорушень, з них 44 — за фактами хабарництва.

Окрім цього, за шість місяців до суду з обвинувальним актом скеровано 26 кримінальних проваджень про правопорушення, вчинені у бюджетній сфері. Їхня кількість, в порівнянні з минулим роком також зросла. У цих провадженнях загальна сума завданих збитків склала 3, 2 млн гривень.

Також прокурор зазначив, що цьогоріч збільшилася кількість злочинів проти довкілля — на 33%.

“У закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитки на суму 35, 6 млн гривень, із них відшкодовано 24,2 млн”, — зазначає Олександр Стратюк.

Також до суду з обвинувальним актом скеровано 14 кримінальних проваджень про правопорушення, вчинені у сфері земельних правовідносин.

Читайте також: На Прикарпатті на хабарі у 10 тисяч гривень затримали начальника управління освіти. ФОТО