На хабарі у 10 тисяч гривень затримали прикарпатського начальника управління освіти. ФОТО

У межах кримінального провадження оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області встановили, що посадовець міської ради вимагав від підприємця гроші за укладання договору оренди нерухомості.

Приміщення розташоване в навчальному закладі, інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України.

17 липня співробітники обласного управління захисту економіки, слідчого управління поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва прокуратури області затримали начальника управління освіти однієї з міськрад на хабарі.

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