У Підгайчиках оздоровлювались діти з соціальних центрів Івано-Франківської області. ФОТО

У Підгайчиках, що на Коломийщині, провели табір під назвою “Camp Willow Park”.

Тут протягом п’яти днів оздоровлювались діти, які мають статус соціальних сиріт, тобто які через складні сімейні обставини опинились в центрах соціально-психологічної реабілітації.

Приїхала малеча з двох таких центрів нашої області, а саме з село Мединя Галицького р-ну та Івано-Франківська.

До таких сиротинців потрапляють дітки за різних обставин. Їх може забрати поліція, наприклад, з вулиці.

Також Служба у справах дітей має право вилучити дитину з неблагополучної сім’ї, якщо надійшла скарга на погане місце проживання, алкоголізм батьків або ж будь-яку іншу загрозу життю дитини.

Натомість батьки мають декілька місяців, щоб привести своє помешкання до ладу, перестати вживати спиртні напої та знайти роботу, до прикладу. Якщо ж вони не виконують цього, їх позбавляють батьківських прав.

А за цей час у центрах реабілітації працює ціла команда фахівців.

Спільними зусиллями їм вдалося створити дружню атмосферу, показати свою любов та передати батьківське тепло, якого ці дітки давно не відчували.

“З дітками працюють психологи та психотерапевти, юристи й лікарі, які опрацьовують всю базу даних, а потім уже передають її вихователям, які за їхніми рекомендаціями працюють з кожною дитиною індивідуально.

Звичайно ж, є й робота в групі, по 10 – 15 дітей, але, в першу чергу, до кожної дитини – індивідуальний підхід”, – розповідає Василь Серденько, директор Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

“Перша мета табору – це, звичайно ж, оздоровлення дітей. Друга – це вивезти їх на відпочинок за межі їхнього центру. Третя – це познайомити їх з новими друзями, зокрема й іноземцями”, – ділиться директор міжнародного благодійного фонду “Manna Worldwide” в Україні Володимир Резмер.

За час перебування в “Camp Willow Park” діти мали можливість покататися на конях та відвідати водоспад у селі Нирків. Крім того, на території табору організатори підготували програму, насичену різноманітними іграми.

Дітки могли досхочу бавитися на батутах та гірках.

Команда, яка протягом п’яти днів працювала в Підгайчиках в “Camp Willow Park”, має на меті наступного року продовжити свою справу й організувати для дітей такий ж табір.

Текст та фото Ярини БАЛАБАНИК

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