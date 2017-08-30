Історія “сотого кота” у світі: як у Коломиї з’явився Кіт Ґудзик. ФОТО

У Коломиї, напевно, немає людини, яка б не чула про пам’ятник Котові Ґудзику.

Нещодавно, 19 серпня, казковий герой відзначав свій перший день народження, пише Дзеркало Коломиї.

Здавалося б, тільки один рік займає він почесне місце у парку ім. Кирила Трильовського, а відомим став далеко за межами України.

Іноземці, які приїжджають до Коломиї, часто розпитують, де ж знаходиться легендарний котик. А дітки шукають його, бо ж знають легенду: якщо потерти ґудзик на поясі, то обов’язково здійсняться всі бажання.

Такий подарунок містові зробив місцевий художник та скульптор Олег Лобурак. Ідею “виношував” кілька років, допоки в один день не вирішив, що в Коломиї буде пам’ятник котові.

“Цей персонаж мав прототип. Коли моїй донечці було п’ять років, у нас був котик, схожий на цього, чорний з білим. І вона, граючись з ним, повісила йому на шию медаль у вигляді “ґудзика”. Таким чином й назвала його”, – ділиться Олег Лобурак.

Пізніше він вигадував казки про котика для доньки, таких у нього зібралося декілька. Тому автор проілюстрував їх і надрукував у вигляді комікса в одній з місцевих газет.

Крім цього, митець хотів побачити, як діти сприймають його творчість, тому організував конкурс малюнків з назвою “Коломийський ліхтар”. З часом вийшла ще й книжка. А згодом разом з дітьми 2012 року створив й мультиплікаційний фільм.

Історія кота Ґудзика стрімко набирала обертів, тому її автор розповсюдив в Інтернеті жарт про те, що в Коломиї відкриють пам’ятник “сотому котові” у світі.

Спочатку його сприймали серйозно, бо Олег Лобурак зібрав цілу колекцію різноманітних котів з різних куточків землі й помістив їх в окремий фотоальбом у Facebook. Аналізуючи вподобання людей у соціальній мережі, скульптор зрозумів, чого потребує аудиторія й уже знав, як виглядатиме його “сотий кіт”.

І буквально за один місяць часу з допомогою друзів та матері Олег Лобурак створив пам’ятник Котові Ґудзику. Але й на цьому історія казкового героя не закінчилась.

Автор хотів далі популяризувати свого казкового героя серед найменших, тому організував фестиваль під назвою “Коломийські мініатюри”.

Тут кожен, хто має талант, може його показати. Це можуть бути не тільки співи, танці чи акторські вміння, а й виставка малюнків чи виробів, зроблених власноруч.

За свої старання діти отримували так званого «Оскара» у вигляді Кота Ґудзика. Малеча з цілої Західної України відгукнулася на пост у Facebook й радо погодилася завітати до писанкового міста.

Фестиваль минув на славу й наступного року його неодмінно організують у Коломиї ще раз. Навіть уже визначились з датою – 2018 року “Коломийські мініатюри” відбудуться 10 червня.

Всі, хто хоче взяти участь, можуть шукати Кота Ґудзика або ж Олега Лобурака в соціальній мережі Facebook.

Текст і фото Ярини БАЛАБАНИК

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