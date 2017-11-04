У Львові влаштували нічну облаву на студентів – шукали призовників

Уночі з п’ятниці на суботу військові з поліцією влаштували облаву на студентів. За повідомленнями очевидців, опівночі 4 листопада близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа і почали перевірку документів.

Першою про це у Facebook повідомила студентка Софія Галан, яка була в той момент на місці подій, пише ZAXID.NET.

“Проїзд Крива Липа перекрили військові. Перевіряють документи у всіх хлопців призивного віку. Відпускають лише тих, хто має документи або студентський за умови, що денна форма навчання. Частина військових з поліцією намагались прорватись в заклад Paradox”, – написала Софія Галан.

У коментарі ZAXID.NET вона уточнила, що поліція та військові були в бронежилетах і з масками на обличчях.

“Сказали, що це в них якась операція (говорили якусь назву). На виході з Кривої Липи стояло 5-7 військових. Перевіряли студентів, питали, чи вчаться на денній формі. Після пред‘явлення студентського відпускали”, – розповіла Софія Галан.

Також, за її словами, військові намагалися влаштувати перевірку і всередині нічного клубу Paradox.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська заперечила участь поліції у цих подіях. У військовому комісаріаті Львівської області, який є організатором акції, наразі не коментують нічну облаву.

Водночас проведення нічної перевірки призовників у розмові із ZAXID.NET підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

“Якщо говорити юридичною мовою, то дозволено все, що не заборонено законом. Знаєте, військові виконують не свої особисті заходи, а заходи, що стосуються національної безпеки. Адже зараз відбувається призов на національну службу і багато людей добровільно прийшли і виконують свій обов’язок, а іншим треба дати для цього стимул. Тому, щоб вчасно провести заходи, організовуються такі випадки для вручення повісток. Законодавством це, на жаль, не дуже врегульовано. Але можу сказати, що нікому наручники не одягали, нікого не лякали”, – заявив Олександр Поронюк.

Водночас наразі немає інформації про кількість вручених повісток. Військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко повідомив ZAXID.NET, що всі деталі щодо спецоперації у провулку Крива Липа озвучать на спеціальному брифінгу.

На інцидент також відреагувала адміністрація клубу Paradox, який розташований у провулку Крива Липа. Там зазначили, що під час закритої вечірки до них намагалися зайти військові та поліцейські, однак охорона закладу не пустила їх всередину.

“Вчора у нашому Paradox Party-Bar проводилась закрита вечірка наших київських друзів (DJ Natasha Rostova), під час якої до нас намагалися зайти військові та поліцейські, за їх словами, для перевірки документів. На наші вимоги пред’явити документи, що є підставою для проведення відповідних дій, ми не отримали. Відповідно наша охорона не дозволила їм здійснити дані дії. Ніякі студенти до нас не забігали і в нас не переховувались”, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці закладу у Facebook.

Варто зауважити, що місце і час проведення облави вибрані не випадково. Провулок Крива Липа дуже популярний серед студентів та молоді, тим більше у п’ятницю ввечері, оскільки тут розташовані багато розважальних закладів. Окрім того, достатньо перекрити провулок з двох боків, щоб ніхто не зміг втекти. Раніше з провулку можна було вибратися кількома прохідними дворами, однак після численних реконструкцій і добудов це неможливо.

Нагадаємо, 28 жовтня подібна операція відбулася у Києві, коли поліція влаштувала облаву у нічному клубі Jugendhub, де проходила вечірка “Головная боль”, та затримала багатьох відвідувачів, доправивши їх до відділку поліції та військкомату. Тоді легітимність операції пояснювали “здійсненням досудового розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку”.

АВТОР: Назарій Тузяк

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