Після масової бійки на Франківщині найагресивнішого хулігана доправили у військкомат

Близько 7:05 в Івано-Франківську на вул. Хоткевича, на зупинці біля магазину “Зорепад”, відбулася масова бійка між 10 невідомими особами.
Про це повідомляють у патрульній поліції Івано-Франківська, пише КУРС.
Поліцейські затримали одного з учасників бійки, який був найагресивніший. На хулігана інспектори склали два адмінпротоколи: дрібне хуліганство та злісна непокора поліцейському.
При перевірці поліцейські встановили, що по базі призовників порушник ухиляється від призову.
Відтак його доставили у міський військкомат.
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