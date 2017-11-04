Після масової бійки на Франківщині найагресивнішого хулігана доправили у військкомат

Близько 7:05 в Івано-Франківську на вул. Хоткевича, на зупинці біля магазину “Зорепад”, відбулася масова бійка між 10 невідомими особами.

Про це повідомляють у патрульній поліції Івано-Франківська, пише КУРС.

Поліцейські затримали одного з учасників бійки, який був найагресивніший. На хулігана інспектори склали два адмінпротоколи: дрібне хуліганство та злісна непокора поліцейському.

При перевірці поліцейські встановили, що по базі призовників порушник ухиляється від призову.

Відтак його доставили у міський військкомат.

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